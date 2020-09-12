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Шевченко сказал, что нужно сделать Зозуле ради сборной Украины

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Роман Зозуля

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что игроку испанского "Альбасете" Роману Зозуле необходимо ему позвонить и спросить, почему он не попадает в национальную команду.

По словам Андрея Николаевича, он всегда дает игрокам шанс – это не один шанс или два.

"Может ли меня набрать Зозуля и спросить, почему он не в сборной? Я думаю, на месте Романа было бы правильно так и сделать", – заявил наставник "сине-желтых" в эфире Youtube-канала "Вацко Live".

Шевченко готов ответить на звонок.

"У меня полное общение с командой. Любой футболист, если он считает нужным набрать и поговорить на эту тему... Я, как тренер, делаю свой выбор, я выбираю тех футболистов, которые на сегодняшний момент готовы решать мои задачи и они решают их", – сказал тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, испанский клуб "Альбасете" не может продлить контракт с украинцем Романом Зозулей из-за новых финансовых правил лиги.

Ранее сообщалось, что Зозулей заинтересовалось киевское "Динамо". Недавно стало известно, что трансфер Романа зависит от выхода столичного клуба в Лигу чемпионов и трансфера Супряги.

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УкраинаСборная Украины по футболуРоман ЗозуляАндрей Шевченко
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