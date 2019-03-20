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Шевченко рассказал, как остановит Роналду в матче с Украиной

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как собирается сдержать Криштиану Роналду в предстоящем матче квалификации Евро-2020 против команды Португалии.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

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"Против лучших игроков мира тяжело найти стратегию. Криштиану находится в прекрасной форме. Наверное, мы должны работать над командной игрой. Я не вижу шансов играть с ним индивидуально. Мы должны построить нашу игру за счет коллективизма. Нам нужно убрать Криштиану подальше от своих ворот. Мы видели, что он прекрасно играет в штрафной. Хет-трик, который он сделал в последнем матче Лиги чемпионов, еще раз говорит о том, что возраст для него не помеха. Те самые замечательные качества, отличная игра в штрафной", — приводит слова Шевченко "Футбол 1/2".

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Напомним, что 22 марта "желто-синие" стартуют в квалификации Евро-2020 выездным поединком с португальцами в Лиссабоне, а 25 марта встретятся с Люксембургом. Букмекеры уже назвали фаворита матча Португалия - Украина.

Ранее Андрей Шевченко представил состав сборной Украины на эти игры.

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Темы
Евро-2020Украина - Португалия
Персоны
Криштиану Роналдуфутболист Андрей Шевченко
Теги
сборная Португалии по футболусборная Украины по футболу
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