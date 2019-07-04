Шевченко "продинамил" сбежавший в Россию футболист: спортивные итоги 3 июля

Перешедший в московское "Динамо" Иван Ордец озадачил главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, а американец Майки Гарсия неожиданно согласился на бой с Ломаченко.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 3 июля.

Кроме того, Элина Свитолина столкнулась с шокирующей ситуацией на Wimbledon. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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