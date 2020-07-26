Шевченко показал, как отдыхает с Пазик и детьми в Италии

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко во время межсезонья отдыхает в Италии. У себя в Instagram Андрей Николаевич похвастался снимками, сделанными в Апулии.

В кадре счастливый и загорелый 43-летний Шева позирует вместе со своей женой, 41-летней экс-моделью Кристен Пазик и сыновьями Джорданом (15 лет), Кристианом (13), Александром (8) и Райдер-Габриэлем (6) на итальянском курорте.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться снимками украинской легенды.

Андрей Шевченко с женой и детьми Instagram Андрея Шевченко

Андрей Шевченко с компанией Instagram Андрея Шевченко

Андрей Шевченко отдыхает в Италии Instagram Андрея Шевченко

Дети Андрея Шевченко с друзьями Instagram Андрея Шевченко

Андрей Шевченко с сыном Instagram Андрея Шевченко

Андрей Шевченко с детьми Instagram Андрея Шевченко

Старшие дети Андрея Шевченко Instagram Андрея Шевченко

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня Андрей Николаевич продлил контракт со сборной Украины по футболу до конца 2022 года.

Ранее в сети появились другие фотографии отдыха Шевченко и Пазик в Италии.