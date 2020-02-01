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1 февраля • обновлено в 21:33
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Шевченко назвал зависимость сборной Украины

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что очень переживает за здоровье своих футболистов, от которых очень зависима национальная команда.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

"Мы очень зависимы от игроков, от их формы, состояния здоровья. Нужно дождаться конца марта, посмотреть, не будет ли травм, в какой форме будут наши сборники. Тогда определимся, какой состав выберем на мартовские товарищеские матчи с Францией и Польшей", - цитирует Андрея Николаевича пресс-служба УАФ.

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Названо место Шевченко в рейтинге Евро-2020

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина на выезде 27 марта проведет спарринг с Францией и 31 марта с Польшей. Кроме того, "сине-желтые" сыграют один из товарищеских матчей против команды Кипра 26 мая.

Напомним, сборная Украины в групповом турнире чемпионата Европы 2020 года сыграет против Нидерландов, победителя плей-офф пути D и Австрии.

Уже стало известно, какой канал покажет матчи сборной Украины на Евро-2020.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Андрей Шевченко
Тег
Сборная Украины по футболу
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