Шевченко дал прогноз на финал Лиги чемпионов

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко попробовал угадать, кто забьет первый гол в финале Лиги чемпионов. Свой прогноз Андрей Николаевич дал в интервью Юрию Сапронову.
OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.
По мнению украинского специалиста счет в матче "Реал" - "Ливерпуль" откроет капитан мадридской команды.
"Первый гол в финале Лиги чемпионов забьет Серхио Рамос подачи углового", - заявил тренер.
Напомним, что мадридский "Реал" и "Ливерпуль" в субботу, 26 мая, на поле НСК "Олимпийский" в Киеве определят победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Начало в 21:45.
Ранее Зидан сделал откровенное признание о финале Лиги чемпионов.
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