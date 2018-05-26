Шевченко дал прогноз на финал Лиги чемпионов

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко попробовал угадать, кто забьет первый гол в финале Лиги чемпионов. Свой прогноз Андрей Николаевич дал в интервью Юрию Сапронову.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

По мнению украинского специалиста счет в матче "Реал" - "Ливерпуль" откроет капитан мадридской команды.

"Первый гол в финале Лиги чемпионов забьет Серхио Рамос подачи углового", - заявил тренер.

Напомним, что мадридский "Реал" и "Ливерпуль" в субботу, 26 мая, на поле НСК "Олимпийский" в Киеве определят победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Начало в 21:45.

Ранее Зидан сделал откровенное признание о финале Лиги чемпионов.