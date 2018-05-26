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Шевченко дал прогноз на финал Лиги чемпионов

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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко попробовал угадать, кто забьет первый гол в финале Лиги чемпионов. Свой прогноз Андрей Николаевич дал в интервью Юрию Сапронову.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

По мнению украинского специалиста счет в матче "Реал" - "Ливерпуль" откроет капитан мадридской команды.

"Первый гол в финале Лиги чемпионов забьет Серхио Рамос подачи углового", - заявил тренер.

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Напомним, что мадридский "Реал" и "Ливерпуль" в субботу, 26 мая, на поле НСК "Олимпийский" в Киеве определят победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Начало в 21:45.

Ранее Зидан сделал откровенное признание о финале Лиги чемпионов.

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Персоны
футболист Андрей ШевченкоСерхио Рамос
Место
УкраинаКиев
Объекты
Реал МадридФК Ливерпуль
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