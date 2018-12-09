Шедевр Шевченко! В сети вспомнили лучший гол легендарного украинца

Ровно 17 лет назад, 9 декабря 2001 года, легендарный украинский футболист Андрей Шевченко отметился фантастическим голом в чемпионате Италии. В то время еще 24-летний игрок "Милана" забил потрясающий гол в ворота "Ювентуса".

Форвард сборной Украины получил пас возле центрального круга, на скорости обыграл двух защитников и с острого угла нанес не берущийся удар по воротам знаменитого Луиджи Буффона.

О предлагает своим читателям вспомнить, как это было.

В честь такой даты, клубный канал "Милана" также вспомнил лучшие моменты Андрея Шевченко.

"Милан" – "Ювентус" – 1:1

9 декабря 2001. 13 тур Серии А. Милан, "Сан Сиро". 81691 зритель

"Милан": Аббьяти, Шамот, Костакурта, Мальдини, Альбертини, Гаттузо, Хельвег, Умит (Контра, 72), Руй Кошта, Шевченко, Хави Морено (Симоне, 65)

"Ювентус": Буффон, Монтеро (Дзенони, 44), Юлиана, Пессотто, Тюрам, Давидс (Конте, 80), Недвед (Салаета, 46), Таккинарди, Дзамбротта, Дель Пьеро, Трезеге

Голы: Шевченко, 23 – Дель Пьеро, 47 (пенальти).

Новости В сети вспомнили самое шокирующее поражение Владимира Кличко

1 июня 2006 года, еще молодой украинский футболист Андрей Шевченко подписал 4-летний контракт с английским "Челси". В честь знаменательной дате в интернете вспомнили лучший гол нашего соотечественника в футболке лондонского клуба.