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Шапаренко кардинально подстригся, поразив новым образом

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Один из лидеров киевского "Динамо" Николай Шапаренко, выделявшийся в команде не только своим футбольным талантом, но и экстравагантной прической, кардинально сменил образ.

Николай Шапаренко до стрижки

Николай Шапаренко до стрижки

Динамомания

20-летний полузащитник сборной Украины очень коротко подстригся, лишившись своих длинных волос. Снимок с результатом похода в парикмахерскую Николай выложил у себя в Instagram.

LoL❗️

Публикация от Nikolay Shaparenko (@nikolay.shaparenko)

Болельщики в комментариях предположили, что такая смена имиджа связана с пластической операций по уменьшению ушей.

Шапаренко кардинально подстригся, поразив новым образом

Динамомания

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Как сообщал OBOZREVATEL, в январе этого года Александр Хацкевич признался, что в воспитательных целях не ставил в основной состав молодого футболиста Николая Шапаренко.

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Персона
Николай Шапаренко
Место
Украина
Тег
ФК Динамо Киев
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