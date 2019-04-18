Шапаренко кардинально подстригся, поразив новым образом

Один из лидеров киевского "Динамо" Николай Шапаренко, выделявшийся в команде не только своим футбольным талантом, но и экстравагантной прической, кардинально сменил образ.

Николай Шапаренко до стрижки Динамомания

20-летний полузащитник сборной Украины очень коротко подстригся, лишившись своих длинных волос. Снимок с результатом похода в парикмахерскую Николай выложил у себя в Instagram.

Болельщики в комментариях предположили, что такая смена имиджа связана с пластической операций по уменьшению ушей.

Динамомания

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе этого года Александр Хацкевич признался, что в воспитательных целях не ставил в основной состав молодого футболиста Николая Шапаренко.

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