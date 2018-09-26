"Шахтер" ворвался в топ-10 лучших клубов Европы

Донецкий "Шахтер" занял десятую строчку в обновленном рейтинге Европейской футбольной ассоциации (УЕФА). "Горняки" поднялись на четыре позиции.

Такой результат украинской команде обеспечила ничья против "Хоффенхайма" в первом матче группового раунда Лиги чемпионов. Поединок состоялся 19 сентября на ОСК "Металлист" и завершился со счетом 2:2.

Клубный рейтинг УЕФА

Киевское "Динамо" также улучшило свои позиции в рейтинге, поднявшись на 23-е место. "Днепр", который в нынешнем году потерял профессиональный статус, опустился на 54-ю строчку, "Заря" стала 108-й, "Мариуполь" - 140-м, а по соседству с ним на 141-й позиции расположилась полтавская "Ворскла".

Тройка лидеров топ-10 осталась неизменной. Рейтинг возглавляет мадридский "Реал", который три года подряд завоевывал звание лучшей команды Европы. На втором месте находится мюнхенская "Бавария", а тройку лидеров замыкает еще один представитель Испании – "Барселона".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины вошла в топ-5 лучших в Европе.