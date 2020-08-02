Шахтер – Вольфсбург: где смотреть онлайн и по какому каналу матч Лиги Европы

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" в среду, 5 августа, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом".

Поединок пройдет в Киеве на НСК Олимпийский. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Вольфсбург. Начало игры – в 19:55 по киевскому времени.

Увидеть противостояние можно будет в эфире телеканала "Футбол 1", где показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Кроме того, трансляцию из столицы Украины в своей эфирной сетке запланировали белорусский вещатель "Беларусь 5" и российские "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

Как стало известно по итогам жеребьевки, чемпион Украины в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем пары "Базель" – "Айнтрахт". Из-за пандемии коронавируса с этой стадии Лиги Европы команды будут проводить по одному матчу.

"Шахтер" в 1/4 финала имеет все шансы сыграть на "Фелтинс Арене" в Гельзенкирхене 11 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру спокойно воспринял итоги жеребьевки "финала восьми" Лиги Европы.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала "Шахтер" одержал выездную победу над "Вольфсбургом" со счетом 2:1.