"Шахтер" установил уникальное достижение в Лиге Европы.

Донецкий "Шахтер" установил рекорд Лиги Европы/Кубка УЕФА среди команд, которые не выступают в пяти сильнейших футбольных первенствах континента.

Как сообщает статистический портал Squawka у себя в Telegram, разгромив "Базель", "горняки" в третий раз в истории вышли в полуфинал турнира, чего раньше не удавалось ни одному из европейских клубов за пределами Англии, Франции, Испании, Италии и Германии.

В сезоне 2008/09 в 1/2 финала "Шахтер" переиграл киевское "Динамо" по сумме двух встреч (3:2), а затем оказался сильнее "Вердера" и завоевал последний в истории Кубок УЕФА. В сезоне 2015/16 тогда еще подопечные Мирчи Луческу уступили "Севилье" в двухматчевом противостоянии со счетом 3:5 и не сумели пробиться в финал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в нынешнем розыгрыше Лиги Европы соперником "Шахтера" по полуфиналу станет миланский "Интер". Спортивные аналитики оценили шансы команд перед матчем, который состоится в понедельник, 17 августа.