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16 марта • обновлено в 00:12
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"Шахтер" сделал официальное заявление по матчу Лиги Европы с "Вольфсбургом" в Харькове

2.3т
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Футбольный клуб "Шахтер" получил официальное письмо от УЕФА, что ответная игра 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом", отложена из-за ситуации с коронавирусом .

Шахтер - Вольфсбург

Шахтер - Вольфсбург

Игра должна была состояться в ближайший четверг, 19 марта. Решение о дате проведения матча будет вынесено позже, информирует пресс-служба "горняков".

Также УЕФА сообщает о том, что представители 55 ассоциаций приглашены на встречу 17 марта для того, чтобы обсудить реакцию европейского футбола на вспышку COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом матче с двумя незабитыми пенальти "горняки" добыли красивую победу. Поединок в Германии на стадионе "Фольксваген-Арена" завершился со счетом 1:2.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Лига Европы
Место
Украина Харьков
Теги
ФК Шахтер ФК Вольфсбург
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