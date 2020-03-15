"Шахтер" сделал официальное заявление по матчу Лиги Европы с "Вольфсбургом" в Харькове

Футбольный клуб "Шахтер" получил официальное письмо от УЕФА, что ответная игра 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом", отложена из-за ситуации с коронавирусом .

Шахтер - Вольфсбург

Игра должна была состояться в ближайший четверг, 19 марта. Решение о дате проведения матча будет вынесено позже, информирует пресс-служба "горняков".

Также УЕФА сообщает о том, что представители 55 ассоциаций приглашены на встречу 17 марта для того, чтобы обсудить реакцию европейского футбола на вспышку COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом матче с двумя незабитыми пенальти "горняки" добыли красивую победу. Поединок в Германии на стадионе "Фольксваген-Арена" завершился со счетом 1:2.

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