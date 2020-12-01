"Шахтер" – "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет в Киеве с мадридским "Реалом".

Команда Луиша Каштру примет звездного оппонента на НСК "Олимпийский" во вторник, 1 декабря. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Реал. Начало игры – в 19:55.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШАХТЕР – РЕАЛ

Увидеть поединок можно будет на телеканале "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, эфир из Киева проведут российские вещатели "Матч! Премьер" и "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ШАХТЕР – РЕАЛ

Фаворитом встречи считается мадридский клуб. Ставки на победу "Реала" принимается с коэффициентом 1,40.

Ничья оценивается котировкой 5,00. А показатели на успех чемпионов Украины достигают уровня 7,50.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Румынии, которую возглавляет Овидиу Хацеган.

Помогать ему будут лайнсмены Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Роль четвертого рефери исполнит Себастьян Колцеску.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам, за работой которой будет следить поляк Павел Гиль.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

– Будет очень специфическая игра. Мы прекрасно знаем, что нужно готовиться к очень сложному поединку. Ведь этот матч будет решающим как для нас, так и для них, чтобы продолжить играть в Лиге чемпионов. Очень важно корректно подойти к матчу. Многие, кто играл в первом матче, возможно, были недооценены "Реалом". Думаю, наша игра удивила многих, в том числе соперника. "Реалу" будет намного легче угадать наш стартовый состав. Мы прежде всего должны быть очень сильными в обороне, ликвидировать все сильные стороны "Реала".

Зинедин Зидан, главный тренер "Реала":

– Все зависит от нас. Осталось два финала. Будущие соперники довольно неплохие. Матч с "Шахтером" – самый важный, это важнейшие три очка на сегодняшний день. Я вижу огромное желание у наших игроков. У нас сложный сезон, много травмированных футболистов. Но с желанием нет никаких проблем. Игроки знают, цвета какого клуба они защищают. Выступать в таком клубе – это большая честь.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Пятов – Додо, Бондарь, Матвиенко, Маркиньос – Марлос, Степаненко, Маркос Антонио – Тете, Жуниор Мораес, Тайсон

"Реал": Куртуа – Лукас, Варан, Начо, Менди – Кроос, Каземиро, Родриго, Эдегор, Винисиус – Бензема

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

"Шахтер" значительно снизил свои шансы на выход в плей-офф, уступив в двух матчах "Боруссии" 0:10. "Реал" же опережает "горняков" на три очка.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды провели три игры. Одна победа в активе "Шахтера", дважды побеждал "Реал". Разница мячей 6:10. Последняя встреча команд в Мадриде завершилась сенсационным успехом украинцев 2:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, самый дорогой футболист "Реала" Эден Азар и капитан команды Серхио Рамос не сыграют с "Шахтером".