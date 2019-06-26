"Шахтер" разгромной победой стартовал на сборах в Германии

Донецкий "Шахтер" обыграл болгарский "Лудогорец" (3:0) в первом контрольном матче на сборе в Германии.

Побеждаем 3:0 в дебютном матче Луиша Каштру! #ШахтерЛудогорец



Следующая игра – с ЦСКА (София) в воскресенье. Трансляция будет доступна на https://t.co/CXvLcWhJLS.#SkyUp Airlines – авиапартнер чемпионов. pic.twitter.com/mAUbcGTgCW — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 26 июня 2019 г.

Уже на 3-й минуте после удара Тете "горняки" открыли счет в матче. Спустя 20 минут гол забил Алан Патрик. Во втором тайме на замену вышел герой чемпионата мира U-20 Даниил Сикан и отметился дебютным голом в составе "Шахтера".

В сезоне 2018/2019 Сикан перешел из "Карпат" в "Шахтер" и был отдан в аренду в "Мариуполь".

"Лудогорец" – "Шахтер" – 0:3

Голы: Тете (3), Патрик (28), Сикан (71)

"Шахтер" (1 тайм): Трубин – Додо, Кривцов, Хочолава, Сиприано – Маркос Антонио, Патрик, Пихаленок – Фернандо, Тете, Мораес.

"Шахтер" (2 тайм): Пятов – Бутко, Бондарь, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Соломон – Сикан

Следующий контрольный матч "Шахтер" проведет 30 июня против ЦСКА Софии.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин готов вступить в переговоры по трансферу Исмаили, если покупатель предложит не менее 50 млн евро.

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