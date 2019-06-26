ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Шахтер" разгромной победой стартовал на сборах в Германии

1.7тЧитать материал на украинском

Донецкий "Шахтер" обыграл болгарский "Лудогорец" (3:0) в первом контрольном матче на сборе в Германии.

Уже на 3-й минуте после удара Тете "горняки" открыли счет в матче. Спустя 20 минут гол забил Алан Патрик. Во втором тайме на замену вышел герой чемпионата мира U-20 Даниил Сикан и отметился дебютным голом в составе "Шахтера".

В сезоне 2018/2019 Сикан перешел из "Карпат" в "Шахтер" и был отдан в аренду в "Мариуполь".

"Лудогорец" – "Шахтер" – 0:3

Голы: Тете (3), Патрик (28), Сикан (71)

"Шахтер" (1 тайм): Трубин – Додо, Кривцов, Хочолава, Сиприано – Маркос Антонио, Патрик, Пихаленок – Фернандо, Тете, Мораес.

"Шахтер" (2 тайм): Пятов – Бутко, Бондарь, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Соломон – Сикан

Следующий контрольный матч "Шахтер" проведет 30 июня против ЦСКА Софии.

Новости
"Шахтер" дал добро на переход в "Динамо" ключевого футболиста сборной Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин готов вступить в переговоры по трансферу Исмаили, если покупатель предложит не менее 50 млн евро.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Теги
ФК ЛудогорецФК Шахтер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel