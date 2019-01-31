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/Новости футбола

"Шахтер" отправляет еще одного украинца в Россию

5.6тЧитать материал на украинском

Украинский защитник донецкого "Шахтера" Олег Данченко может в ближайшее время подписать контракт с российским "Енисеем". Ранее в чемпионат России перешел еще один защитник "горняков" Ярослав Ракицкий.

На своей странице в Twitter "Енисей" анонсировал трансфер нового игрока, представив его в форме шарады. В зашифрованном персонаже не сложно отгадать защитника сборной Украины.

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Ранее Данченко выступал за "Черноморец", а затем перебрался в "Шахтер", в составе которого дебютировал в нынешнем сезоне Лиги чемпионов в выездном поединке против "Хоффенхайма". В донецкой команде до перехода в зимнее межсезонье были представители лишь четырех стран – Украины, Бразилии, Грузии и Нигерии, и лишь в 2019-м клуб пополнил израильтянин Манор Соломон. Один из его бывших партнеров по команде – Ярослав Ракицкий несколько дней назад подписал соглашение с "Зенитом" из Санкт-Петербурга - города, в котором советует пить известный исполнитель Сергей Шнуров. В мае футболисты сыграют друг против друга в рамках 30-го тура Премьер-лиги России, расшифровал шараду Sport.ua.

Олег Данченко

Олег Данченко

ФК Шахтер

В нынешнем сезоне Данченко сыграл за "Шахтер" 12 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Александар Пантич подписал арендное соглашение с испанским клубом.

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Тема
чемпионат России
Тег
ФК Шахтер
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Если было бы наоборот, то дебилы с обоза написали примерно так "Русские мощно бегут в украину". Европа, епта...
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1
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1 из 9 ответов | показать все
Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
Себостьян Прейро, Шлюшка твоя мама.Вам,быдлу всю свинячью еду и подсовывают,все-равно схаваете.Участь у вас така.
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Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
Да шо ж такэ?Чого воны едуть к аххрессору?Там жэ голод!Сам цэмбалюк казав!И разруха!Откуда гроши у трэклятых москаляк?
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7
1
2 из 13 ответов | показать все
Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
Себостьян Прейро, Ничего смешнее вашего дурацкого языка я не встречал.Да и он нигде не катируется.
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Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
Себостьян Прейро, Представь,кизячок.Поверили!А вам,не.Не верят.Импотентам,алкашам и попрошаикам,уже них то не верит
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