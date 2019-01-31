"Шахтер" отправляет еще одного украинца в Россию

Украинский защитник донецкого "Шахтера" Олег Данченко может в ближайшее время подписать контракт с российским "Енисеем". Ранее в чемпионат России перешел еще один защитник "горняков" Ярослав Ракицкий.

На своей странице в Twitter "Енисей" анонсировал трансфер нового игрока, представив его в форме шарады. В зашифрованном персонаже не сложно отгадать защитника сборной Украины.

Мы получили письмо от неизвестного отправителя на иностранном языке. Перевели пока только первую часть! pic.twitter.com/LOcizJhhoG — ФК "Енисей" (@FCEnisey) 31 января 2019 г.

Ранее Данченко выступал за "Черноморец", а затем перебрался в "Шахтер", в составе которого дебютировал в нынешнем сезоне Лиги чемпионов в выездном поединке против "Хоффенхайма". В донецкой команде до перехода в зимнее межсезонье были представители лишь четырех стран – Украины, Бразилии, Грузии и Нигерии, и лишь в 2019-м клуб пополнил израильтянин Манор Соломон. Один из его бывших партнеров по команде – Ярослав Ракицкий несколько дней назад подписал соглашение с "Зенитом" из Санкт-Петербурга - города, в котором советует пить известный исполнитель Сергей Шнуров. В мае футболисты сыграют друг против друга в рамках 30-го тура Премьер-лиги России, расшифровал шараду Sport.ua.

Олег Данченко ФК Шахтер

В нынешнем сезоне Данченко сыграл за "Шахтер" 12 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Александар Пантич подписал арендное соглашение с испанским клубом.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!