"Шахтер" нашел замену Фонсеке — СМИ

Паулу Фонсеку, который вскоре должен возглавить итальянскую "Рому", сменит другой португалец — Луиш Каштру, ныне возглавляющий клуб "Витория Гимараэш".

Как сообщает издание Maisfutebol, донецкий клуб уже согласовал личный контракт с тренером и осталось лишь уточнить некоторые детали сотрудничества.

По информации португальских журналистов, эту кандидатуру порекомендовал глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту.

Луиш Каштру Guimarães Digital

57-летний Луиш Каштру работал в системе клуба "Порту" с 2006 по 2016 годы, в 2014 году именно он сменил Фонсеку в "Порту" по ходу сезона.

В минувшем сезоне под его руководством "Витория" заняла 5-е место в чемпионате и получила право участвовать в Лигу Европы.

Кроме португальца, СМИ ранее прочили на пост главного тренера "Шахтера" бразильца Антонио Карлоса Заго, румына Развана Луческу и испанца Кике Сетьена.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер донецкого "Шахтера" португалец Паулу Фонсека согласен выплатить часть отступных, прописаных у него в контракте, которые горняки могут потребовать в случае перехода специалиста в "Рому".

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