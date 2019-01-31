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"Шахтер" на последних секундах вырвал победу в Турции

1.4тЧитать материал на украинском

Донецкий "Шахтер" в первом товарищеском матче на втором подготовительном сборе в Турции обыграл датский футбольный клуб "Хобро" — 2:1.

Номинальные гости первыми открыли счет за 67-й минуте. Фантастический гол Виктора Коваленко спустя 11 минут позволил сравнять счет, а победу за несколько мгновений до финального свистка добыл Жуниор Мораес.

"Шахтер" (Украина) — "Хобро" (Дания) — 2:1 (0:0)

Голы: Педерсен, 67 (0:1), Коваленко, 78 (1:1), Мораес, 90+1 (2:1)

"Шахтер", 1-й тайм: Кудрик, Бутко, Бондаренко (Болбат, 36), Малышев, Матвиенко, Майкон, Тотовицкий, Веллингтон Нем, Мудрик, Соломон, Кайоде

"Шахтер", 2-й тайм: Кудрик (Трубин, 62), Бутко (Исмаили, 70), Болбат, Малышев, Матвиенко (Хочолава, 70), Майкон (Степаненко, 70), Тотовицкий (Алан Патрик, 70), Веллингтон Нем (Коваленко, 70), Мудрик (Сикан, 46, Тайсон, 70), Соломон (Марлос, 70), Кайоде (Мораес, 70).

Во втором матче четверга "Шахтер" встретится с польским "Лехом". Начало поединка в 16:00 по киевскому времени.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нападающий "горняков" Мораес может сменить гражданство и стать основным игроком сборной Украины.

18 июня прошлого года Жуниор, который три последних сезона защищал цвета киевского "Динамо", подписал контракт с главным соперником "бело-синих" донецким "Шахтером".

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Персоны
Жуниор МораесВиктор Коваленко
Место
Турция
Тег
ФК Шахтер
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Roberts Natasha
Roberts Natasha
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