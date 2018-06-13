"Шахтер" может бесплатно получить основного форварда "Динамо"

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" интересуется конголезским форвардом "Динамо" Дьемерси Мбокани, Как сообщает авторитетный спортивный ресурс footcd, кроме "горняков" за нападающим охотятся "Трабзонспор", "Брюгге", "Антверпен" и "Андерлехт".
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#RDC @DynamoKyiv : @RealMbokani vers la porte de sortie ?https://t.co/a5VBNrF9t0— footcd (@footcd) 13 июня 2018 г.
Напомним, что контракт Мбокани с "Динамо" истекает 30 июня, после чего нападающий может бесплатно перейти в стан "оранжево-черных".
Главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич не раз заявлял, что киевский клуб не будет продлевать контракт футболистом сборной Конго.
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