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"Шахтер" может бесплатно получить основного форварда "Динамо"

2.5тЧитать новость на украинском

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" интересуется конголезским форвардом "Динамо" Дьемерси Мбокани, Как сообщает авторитетный спортивный ресурс footcd, кроме "горняков" за нападающим охотятся "Трабзонспор", "Брюгге", "Антверпен" и "Андерлехт".

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Напомним, что контракт Мбокани с "Динамо" истекает 30 июня, после чего нападающий может бесплатно перейти в стан "оранжево-черных".

Главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич не раз заявлял, что киевский клуб не будет продлевать контракт футболистом сборной Конго.

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Тема
Трансферы
Персона
Дьемерси Мбокани
Объекты
ФК ШахтерФК Динамо Киев
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