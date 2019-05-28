ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Шахтер" и Хачериди: СМИ раскрыли ситуацию с трансфером

"Шахтер" и Хачериди: СМИ раскрыли ситуацию с трансфером
Игорь Цыганык рассказал, как обстоят дела с переходом на самом деле
3.5тЧитать материал на украинском

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live" заявил, что "Шахтер" не будет подписывать защитника ПАОКа Евгения Хачериди.

"Как мне стало известно, на данном этапе "Шахтер" не рассматривает возможности того, что Евгений Хачериди наденет футболку "горняков" этим летом. Скорее всего, Евгению нужно будет искать другой клуб. Возможно, в Украине, возможно, за ее пределами", - заявил журналист.

Новости
''Стопор'': Шовковский рассказал о разборках с Хачериди в "Динамо"

Напомним, что Хачериди по окончании сезона получит статус свободного агента.

Украинский защитник во время матча Лиги чемпионов в Москве продемонстрировал российским болельщикам щитки с символикой Украины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Евгений ХачеридиИгорь Цыганык
Тег
ФК Шахтер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения