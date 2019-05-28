"Шахтер" и Хачериди: СМИ раскрыли ситуацию с трансфером

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live" заявил, что "Шахтер" не будет подписывать защитника ПАОКа Евгения Хачериди.

"Как мне стало известно, на данном этапе "Шахтер" не рассматривает возможности того, что Евгений Хачериди наденет футболку "горняков" этим летом. Скорее всего, Евгению нужно будет искать другой клуб. Возможно, в Украине, возможно, за ее пределами", - заявил журналист.

Напомним, что Хачериди по окончании сезона получит статус свободного агента.

Украинский защитник во время матча Лиги чемпионов в Москве продемонстрировал российским болельщикам щитки с символикой Украины.

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