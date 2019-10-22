"Шахтер" не смог выиграть ключевой матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в третьем туре Лиги чемпионов дома сыграл вничью с "Динамо" из Загреба. Матч на ОСК "Металлист" завершился со счетом 2:2.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Шахтер — Динамо Загреб.

Все эксперты в один голос называли противостояние с хорватами ключевым в борьбе за итоговое второе место в группе и путевку в плей-офф ЛЧ сезона 19/20.

Несмотря на то, что гости с первых секунд пытались играть максимально компактно, "горняки" острыми передачами искали разрывы между линиями. За первые 17 минут хозяева провели несколько атак, одна из которых завершилась голом.

Шахтер - Динамо Загреб

У подопечных Каштру вышла классная позиционная атака. Марлос обошел Оршича, запустил на ход Коноплянке, который легко убежал от защитников и закатил мяч под дальнюю штангу.

Забив гол "Шахтер" сел в оборону и был наказан. На 25-й минуте Оршич прострелил во вратарскую, где совсем свободный Ольмо опередил Пятова и пробил точно в касание.

"Динамо" играло очень организованно и дисциплинированно, пытаясь не уступать ни в одном единоборстве. "Шахтер" встретил серьезное сопротивление и никак не мог с ним справиться.

В концовке тайма скорости совсем упали. Украинские футболист подолгу держали мяч и не спешили развивать атаки.

Шахтер - Динамо Загреб

После перерыва инициатива перешла полностью к гостям. За стартовые минуты Оршич и Ольмо едва не организовали второй гол.

Игра перевернулась на 60-й минуте, когда Андрей Пятов у себя в штрафной откровенно руками завалил Гаврановича. Судья сразу указал на пенальти, и после подтверждения от VAR Оршич сделал счет 2:1.

Шахтер - Динамо Загреб

Обозленный "Шахтер" пошел в атаку, где бразильцы за несколько минут создали ряд острых атак, и на 75-й минуте добились успеха. Додо, вышедший на замену, откликнулся на шикарную резанную передачу Патрика, на паузе убрал защитников и кипера и отправил круглого в сетку - 2:2.

Шахтер - Динамо Загреб

Оставшееся время прошло в атаках игроков из Донецка, но важнейшую победу украинцы добыть так и не смогли.

Шахтер - Динамо Загреб

Шахтер - Динамо Загреб

Шахтер - Динамо Загреб

"Шахтер" Украина – "Динамо" Загреб Хорватия 2:2 (1:1, 1:1)

Голы: 1:0 – 16 Коноплянка, 1:1 – 25 Ольмо, 1:2 – 60, пенальти Оршич, 2:2 – 75 Додо.

Шахтер – Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат (Додо, 66), Марлос (Коваленко, 84), Коноплянка (Соломон, 66), Тайсон, Алан Патрик, Степаненко, Мораес.

Динамо Загреб – Ливакович, Теофиль-Катрин, Перич, Дилавер, Леовац, Ольмо, Моро, Оршич (Иванушец, 90), Адеми (Гояк, 68), Стоянович, Гавранович (Петкович, 62).

Предупреждения: Стоянович (7), Перич (23), Алан Патрик (40), Пятов (58), Болбат (59), Дилавер (63), Адеми (64).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре нового сезона Лиги чемпионов "горняки" проиграли английскому "Манчестер Сити". Матч в Харькове на переполненном ОСК "Металлист" завершился со счетом 0:3.

Встреча 2-го тура в Италии против местной "Аталанты" завершилась в пользу украинского клуба (2:1).

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