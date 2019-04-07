Шахтер - Динамо: видеообзор матча

Киевское "Динамо" уступило донецкому "Шахтеру" в 1/4 финала Кубка Украины по футболу.

Счет на 9-й минуте дальним ударом открыл Гармаш. "Шахтер" атаковал и на 57-й минуте Мораес забил ответный мяч. Спустя 3 минуты Гармаш отличился со знаком минус, заработав удаление на Жуниоре.

Сам бразилец сборной Украины также не смог доиграть встречу. Главный арбитр встречи Максим Козыряцкий удалил "горняка" на 69-й минуте, дав вторую желтую карточку.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видеообзор этого матча.

Напомним, что встреча 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" завершилась победой "горняков" в серии послематчевых пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1.

Позже, в микст-зоне харьковского стадиона главный тренер киевлян Александр Хацкевич прокомментировал этот результат, вспомнив Дениса Гармаша.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!