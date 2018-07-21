"Динамо" выиграло Суперкубок Украины

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и в 7-й раз в своей истории выиграло Суперкубок Украины. Встреча в Одессе двух лучших команд нашей страны прошла на стадионе "Черноморец" и завершилась со счетом 1:0.

Обе команды начали резво поединок, не задерживаясь в центральном круге. Донецкие футболисты владели небольшой инициативой и создали два очень опасных момента у ворот Бойко.

Сперва Исмаили остался на своем фланге, получил пас и пробил очень мощно в перекладину, а затем круглый попал туда же после острой подачи с фланга.

Игра перевернулась на 15-й минуте после кошмарной ошибки Андрея Пятова. Вратарь сборной Украины не выдержал прессинга Шепелева, пытаясь выбить мяч ногой. Сразу же последовал ассист на Вербича, тот отдал на Беседина, который пробил прямо на ногу Буяльскому - 1:0.

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После такого сенсационного поворота "Динамо" на кураже попыталось увеличить счет. Подопечные Паулу Фонсеки на пару минут были прижаты к воротам, однако в концовке тайма пришли в себя и сами имели несколько возможностей огорчить Бойко.

Во второй половине игра шла на встречных курсах. Сперва киевские футболисты организовали несколько контратак, в одной из которых Шепелев каким-то чудом не смог попасть в рамку Пятова, а затем штурмом ответили и игроки "Шахтера".

Ближе к концу встречи акценты сместились в сторону ворот "Динамо". Киевские футболисты позволяли себе отвечать острыми контратаками, но счет так и не изменился.

На последних секундах возникла небольшая потасовка, приведшая к удалению Исмаили и Бурды, но футболистам из "Донецка" перевести игру в овертайм не удалось.

Шахтер – Динамо 0:1 Гол: 0:1 – 18 Буяльский.

Шахтер – Пятов, Исмаили, Ракицкий, Кривцов, Данченко, Марлос, Степаненко, Коваленко (Тотовицкий, 67), Алан Патрик, Фернандо Педро (Болбат, 70), Мораес.

Динамо – Бойко, Кадар, Бурда, Морозюк, Кендзера, Шепелев, Че-Че (Гармаш, 46; Шапаренко, 71), Цыганков, Вербич, Буяльский (Сидорчук, 78), Беседин.

Предупреждения: Бурда (13), Данченко (53), Фернандо Педро (59), Шепелев (71), Кадар (81), Бойко (90), Кендзера (90) Удаления: Бурда (90+6), Исмаили (90+6)

Напомним, что и "Динамо" и "Шахтер" в среду, 25 июля стартуют в Премьер-лиге Украины. Киевляне сразятся с "Ворсклой", а "горняки" отправятся в Чернигов, в гости к дебютанту УПЛ - "Десне".