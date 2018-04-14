Матч начался! Шахтер – Динамо – 0-0: онлайн-трансляция матча

Донецкий "Шахтер" принимает киевское "Динамо" в центральном матче 27-го тура украинской Премьер-лиги. Команда Паулу Фонсеки встречается со своим главным соперником на стадионе "Металлист" в Харькове в субботу, 14 апреля. "Обозреватель" ведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо.

Столичную команду в этой игре устроит только победа. Отставание от "горняков" в турнирной таблице составляет шесть очков и не оставляет "Динамо" других вариантов. Подопечным Хацкевича предстоит решить нелегкую задачу – сдержать бразильцев соперника.

При этом "бело-синим" не поможет Николай Шапаренко, ставший одним из главных открытий сезона. В свою очередь "Шахтер" уже давно объявил о том, что бразилец Бернард в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в последний раз появился на поле в нынешнем сезоне.

Последняя встреча команд, которая прошла на НСК "Олимпийский" в октябре минувшего года, была зафиксирована нулевая ничья.

Общая же статистика в пользу "Шахтера", в активе которого 31 победа над динамовцами во всех турнирах. Еще 23 встречи завершились вничью, а киевляне праздновали успех в 27 случаях.

Премьер-лига. 27-й тур

Харьков, ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Константин Труханов

"Шахтер" (Донецк) – "Динамо" (Киев) – 0:0

"Шахтер": 30. Пятов, 5. Хочолава, 2. Бутко, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 11. Марлос, 21. Алан Патрик, 8. Фред, 7. Тайсон, 19. Феррейра

Запасные: 26. Шевченко Н., 98. Додо Кордейро, 18. Ордец, 74. Коваленко Вик., 9. Дентиньо, 59. Зубков, 88. Кайоде

"Динамо": 71. Бойко, 23. Пиварич, 26. Бурда, 94. Кендзера, 7. Вербич, 8. Шепелев В., 15. Цыганков, 19. Гармаш, 29. Буяльский, 30. Шабанов, 41. Беседин

Запасные: 72. Рудько, 42. Миколенко, 9. Морозюк, 17. Ротань, 11. Жуниор Мораес, 25. Гонсалес Д., 70. Мбокани

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Как сообщал "Обозреватель", вратарь "Шахтера" Андрей Пятов стал жертвой грабителей накануне Класико с "Динамо".