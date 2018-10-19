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Удаление Фонсеки: "Шахтер" в скандальном матче обыграл дебютанта Премьер-лиги

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Донецкий "Шахтер" добыл тяжелую победу над черниговской "Десной" в суперскандальном матче 12-го тура Премьер-лиги. Команда Паулу Фонсеки накануне поединка Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити" с трудом обыграли дебютанта элитного футбольного дивизиона - 1:0.

Удаление Фонсеки: "Шахтер" в скандальном матче обыграл дебютанта УПЛ

ФК "Шахтер"

Удаление Фонсеки: "Шахтер" в скандальном матче обыграл дебютанта УПЛ

ФК "Шахтер"

"Оранжево-черные" ожидаемое владели игровым и территориальным преимуществом, однако существенных угроз воротам соперника создать в первом тайме не смогли. Можно лишь выделить несколько эпизодов с участием Алана Патрика, который был одним из лучших на поле. Так на 17-й минуте он едва не огорчил гостей ударом под левую штангу, однако "Десне" повезло.

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Удаление Фонсеки: "Шахтер" в скандальном матче обыграл дебютанта УПЛ

ФК "Шахтер"

Удаление Фонсеки: "Шахтер" в скандальном матче обыграл дебютанта УПЛ

ФК "Шахтер"

Удаление Фонсеки: "Шахтер" в скандальном матче обыграл дебютанта УПЛ

ФК "Шахтер"

После перерыва "Шахтер" продолжал оказывать давление на защиту черниговчан. На 60-й минуте встречи произошел скандальный эпизод с участием арбитра Сергея Бойко. Рефери показал вторую желтую полузащитнику "Десны" Коберидзе, однако спустя полминуты отменил свое решение.

Удаление Фонсеки: "Шахтер" в скандальном матче обыграл дебютанта УПЛ

ФК "Шахтер"

Удаление Фонсеки: "Шахтер" в скандальном матче обыграл дебютанта УПЛ

ФК "Шахтер"

Удаление Фонсеки: "Шахтер" в скандальном матче обыграл дебютанта УПЛ

ФК "Шахтер"

А еще через четыре минуты рефери показал прямую красную карточку нападающему "Шахтера" Кайоде, который, по мнение судьи, специально наступил на соперника. Тут же за чрезмерные эмоции были удалены с тренерской скамейки Паулу Фонсека и его помощник.

После этого ход игры кардинально изменился. На 86-й минуте форвард "Десны" Хлебас не реализовал убойный момент, когда замешкался с ударом и дал защитникам "Шахтера" его накрыть. А уже через две минуты "горняки" наказали соперника за расточительность: Майкон, словно рукой, отправил мяч в сетку прямым ударом со штрафного, принеся команде победу.

"Шахтер" - "Десна" 1:0
Гол: Майкон 88

"Шахтер": Пятов, Бутко, Кривцов, Хочолава (Степаненко 76), Кайоде, Мораес, Марлос, Алан Патрик (Коваленко 79), Веллингтон Нем (Фернандо 69), Майкон, Исмаили

"Десна": Паст, Братков, Филиппов (Хлебас 76), Картушов, Коберидзе (Люлька 72), Якимив, Гитченко, Фаворов, Мостовой, Имереков (Ковпак 90+2), Фаворов

Предупреждения: Мораес 78, Марлос 90 - Коберидзе 34, Братков 62, Мостовой 69, Паст 81, Имереков 87

Удаление: Кайоде 64

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" не смог обыграть "Зарю" в скандальном матче 11-го тура УПЛ.

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
Место
УкраинаХарьков
Объекты
ФК ШахтерФК Десна
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Калинина Тина
Калинина Тина
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