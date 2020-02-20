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20 февраля • обновлено в 23:31
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"Шахтер" - "Бенфика": обзор матча плей-офф Лиги Европы

1.3т
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Донецкий "Шахтер" обыграл португальскую "Бенфику" в плей-офф Лиги Европы. Первый поединок 1/16 финала прошел в Харькове на ОСК "Металлист" и завершился со счетом 2:1.

Все ключевые события случились во втором тайме. Украинская команда первой открыла счет, но спустя 10 минут гости смогли его сравнять. Решающий гол на 72-й минуте забил Виктор Коваленко.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть обзор встречи.

"Шахтер" Украина – "Бенфика" Португалия 2:1 (0:0, 2:1)

Голы: 1:0 – 56 Алан Патрик, 1:1 – 66, пенальти Пицци, 2:1 – 72 Коваленко.

Шахтер – Пятов, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Болбат, Алан Патрик (Маркос Антонио, 80), Степаненко, Марлос (Коноплянка, 83), Коваленко, Тайсон (Тете, 90), Мораес.

Бенфика – Влаходимос, Ферру, Томаш Тавареш, Гримальдо, Рубен Диаш, Серви, Таарабт, Флорентину, Пицци (Самарис, 90), Шикинью (Рафа Силва, 79), Сеферович (Винисиус, 69).

Предупреждение: Флорентину (90).

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Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря прошлого года "горняки" в 6-м туре Лиги чемпионов сезона 2019/2020 проиграли дома итальянской "Аталанте" (0:3) и вылетели из турнира.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Лига Европы Шахтер – Бенфика
Место
Украина Харьков
Теги
ФК Шахтер ФК Бенфика
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