"Шахтер" - "Аталанта": видео голов

Донецкий "Шахтер" был разгромлен в Харькове итальянской "Аталантой" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Каштру потерпели поражение со счетом 0:3.

Уже на 15-й минуте Виктор Коваленко забил гол, однако он был отменен после просмотра VAR. Во втором тайме уже гости отличились подобным взятием ворот, но немецкий арбитр этот удар после просмотра VAR засчитал.

В концовке "горняки" остались в меньшинстве и пропустили еще два мяча. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

"Шахтер" Украина – "Аталанта" Италия 0:3 (0:0, 0:3)

0:1 – 66 Кастань,

0:2 – 80 Пашалич,

0:3 – 90 Госенс.

Шахтер – Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Тайсон, Алан Патрик, Коваленко (Соломон, 71), Степаненко, Тете (Марлос, 59), Мораес.

Аталанта – Голлини, Госенс, Паломино, Масьелло (Малиновский, 61), Кастань, Пашалич, де Рон, Гомес (Хатебур, 90), Фройлер, Гимшити, Муриэль (Рожер, 71).

Предупреждения: Муриэль (23), Алан Патрик (50), Додо (63), Фройлер (74), Хатебур (90).

Удаление: Додо (77).

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг свой заключительный матч в групповом турнире Лиги Европы проведет и киевское "Динамо". Вице-чемпионы Украины сыграют дома против швейцарского "Лугано".

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