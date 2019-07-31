"Шахтер" не забил пенальти, но спасся от поражения на старте УПЛ

Донецкий "Шахтер" в матче 1-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге победил в гостях "Александрию". Игра на КСК "Ника" завершилась со счетом 1:3.

Обе команды с первых минут выбрали большую скорость. Мяч не задерживался в центральном круге. Футболисты радовали зрителей большим количеством моментов, создавая угрозу то возле одних, то возле вторых ворот.

Уже на 7-й минуте донецкие футболисты должны были открывать счет, когда арбитр назначил пенальти за фол Гречишкина против Мораеса. Пробивать взялся сам бразилец, но его удар парировал голкипер.

Под занавес первого тайма подопечные Луиша Каштру чрезмерно увлеклись нападением. "Александрия" удачно убежала в контратаку и сполна воспользовалась анархией соперника в защите.

"Горняки" не спеша возвращались к своим воротам и были наказаны за такое разгильдяйство.

Ковалец принял справа, сместился в центр, вывел Третьяков на позицию в штрафной. Тот пробил точно в угол низом мимо вратаря и двух защитников.

Во втором тайме ситуация перевернулась. Сперва хозяева привезли себе автогол, а затем Тайсон удвоил счет.

На 74-й минуте Патрик отдал на Тайсона, который очень красиво пробил с линии штрафной в дальний угол.

Эффектную точку на последних секундах поставил Дентиньо. Бланко Лещук получил мяч в штрафной и покатил на дальнюю штангу, где бразилец покатил в пустые ворота.

"Александрия" – "Шахтер" 1:3

Голы: 1:0 – 42 Третьяков, 1:1 – 58, автогол Бухал, 1:2 – 73 Тайсон, 1:3 – 90 Дентиньо.

Александрия – Панькив, Бухал, Мирошниченко, Бабогло, Пашаев, Банада (Шастал, 82), Лучкевич (Задерака, 65), Третьяков, Ковалец (Запорожан, 72), Гречишкин, Ситало.

Шахтер – Пятов, Хочолава, Исмаили, Кривцов, Степаненко, Соломон (Дентиньо, 84), Болбат (Матвиенко, 90), Тайсон, Алан Патрик, Марлос, Мораес (Бланко Лещук, 74).

Предупреждения: Степаненко (71), Запорожан (76), Алан Патрик (86).

Александрия - Шахтер ФК Шахтер

Александрия - Шахтер ФК Шахтер

Александрия - Шахтер ФК Шахтер

Александрия - Шахтер ФК Шахтер

Александрия - Шахтер ФК Шахтер

Александрия - Шахтер ФК Шахтер

Александрия - Шахтер ФК Шахтер

Александрия - Шахтер ФК Шахтер

Александрия - Шахтер ФК Шахтер

Александрия - Шахтер ФК Шахтер

Как сообщал О, 28 июля "Шахтер" проиграл киевскому "Динамо" в поединке за Суперкубок Украины. Матч в Одессе на стадионе "Черноморец" завершился со счетом 1:2.

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