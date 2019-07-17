"Шаг вперед": звезда сборной Украины высказался о переходе в итальянскую "Аталанту" - видео

Украинский новичок итальянской "Аталанты", один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновскийподелился своими первыми эмоциями после официального подписания контракта с клубом.

"Я очень счастлив перейти в этот клуб, клуб с удивительными болельщиками.

Думаю, для меня этот переход - это шаг вперед. "Аталанта" - это топ-команда в Италии в данный момент и они это доказали в завершившемся сезоне. Думаю, мы сможем достичь хороших результатов и в сезоне 2019/20.

Бергамо - очень красивый город. В клубе прекрасная база, где есть все, что нужно для тренировок, роста и восстановления", – сказал Малиновский в интервью клубному YouTube–каналу.

Украинский футболист отметил, что в новом клубе хочет показать свои лучшие качества и помочь команде добиться новых успехов.

"Я выбрал "Аталанту", потому что люблю быстрый футбол. Эта команда играет в комбинационный футбол с быстрым продвижением мяча. Они показывают интенсивный футбол, с хорошим прессингом. И моя философия сходится с философией клуба",–подчеркнул лидер национальной сборной.

Малиновский также отметил, что решиться на переход в Серию А ему помогли советы и поддержка главного тренера сборной Андрея Шевченко.

"Многие говорят, что Джан Пьеро Гасперини - великий тренер. Я очень хочу встретиться с ним и пообщаться. Андрей Шевченко и его итальянские помощники в сборной Украины рассказывали мне о нем. Он большой тренер, с ним можно делать шаги вперед, как и с командой.

С Аталантой хочу как можно высшее продвинуться в турнирной таблице серии А, пройти групповой этап ЛЧ и выиграть Кубок страны",–отметил в завершении интервью Руслан Малиновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский принял решение отказаться от перехода в московский "Спартак".

Эту информацию, со ссылкой на достоверные источники, опубликовал российский сайт championat, отметив, что "Спартак" начал активно изучать другие варианты укрепления полузащиты.

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