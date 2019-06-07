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Сербские фанаты приняли неожиданное решение о поддержке своей сборной во Львове

1.5тЧитать материал на украинском

Болельщики сборной Сербии не приедут во Львов, чтобы поддержать свою национальную команду в матче отбора к Евро-2020 против сборной Украины.

Эту информацию опубликовал официальный сайт УАФ, а их коллеги из Футбольного союза Сербии ее подтвердили. Почему фанаты приняли такое решение, остается загадкой, ведь за неделю до матча сообщалось, что на игру во Львов прибудут около 200 балканских болельщиков и известная белградская группировка футбольных хулиганов.

Стадион

Стадион "Арена Львов", где состоится матч Украина - Сербия

Новости
Футболист сборной Украины отказался играть за российский клуб

Украинской ассоциацией футбола было принято решение билеты из гостевой квоты передать участникам боевых действий на Донбассе, членам их семей и детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского сборной Украины по футболу Андрей Шевченко определился с заявкой команды на матч отбора Евро-2020 с Сербией.

Наставник "желто-синих", как и обещал, не включил в состав Андрея Ярмоленко. Кроме того, не сыграют с балканцами хавбек киевского "Динамо" Николай Шапаренко и лидер донецкого "Шахтера" Марлос.

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Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Евро-2020
Место
УкраинаЛьвов
Тег
сборная Украины по футболу
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