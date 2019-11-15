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15 ноября • обновлено в 19:10
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Сербия – Украина: прогноз на матч отбора Евро-2020

1.8т
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Футбольная сборная Украины не считается фаворитом заключительного матча отбора к Евро-2020, в котором сыграет на выезде с Сербией.

Поединок состоится в воскресенье, 17 ноября, на поле стадиона "Райко Митич" в Белграде. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Сербия – Украина. Начало игры –в 16:00 по киевскому времени.

"Желто-синие" уже гарантировали себе выход на Евро-2020 с первого места в отборочной группе. Во многом потому аналитики видят хозяев фаворитом предстоящей игры. Ставки на победу сербов принимаются с коэффициентом 1,83. А показатели на ничью и успех гостей достигают одинакового уровня 4,00.

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Украина – Сербия

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Отметим, что команде Шевченко необходимо добыть ничью в Белграде, чтобы гарантированно получить место в посеве во время жеребьевки финальной части первенства континента.

Как сообщал OBOZREVATEL, легионер киевского "Динамо" Жерсон Родригес забил гол в ворота Сербии в отборе Евро-2020.

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Читайте все новости по теме "Украина - Сербия" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Украина - Сербия Евро-2020
Теги
Сборная Украины по футболу сборная Сербии по футболу
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