Спасение на последней секунде! Украина с рекордом завершила отбор на Евро-2020

Сборная Украины по футболу ушла от поражения в заключительном матче квалификации на чемпионат Европы-2020. Подопечные Андрея Шевченко в 9-м туре сыграли вничью с командой Сербии - 2:2.

Впервые в истории выступления первой футбольной команды страны, весь календарный год был пройден без поражений.

OBOZREVATEL вел онлайн трансляцию матча Сербия - Украина.

Игра началась с настоящего штурма хозяев поля. Сербы полностью прижали наших футболистов к воротам, раз за разом опасно стреляя как с флангов, так и по центру.

Сербия - Украина

На 8-й минуте после удара Тадича мяч попал в руку Матвиенко и шотландский арбитр Бобби Мэдден без сомнения указал на точку. Наказание четко реализовал сам Душан.

Забив гол сборная Сербии сразу сбавила обороты, и Украина смогла организовать несколько опасных выпадов правым флангом. Ярмоленко выделялся своей техникой и смог донести мяч до штрафной, но до удара в створ дело не дошло.

Сербия - Украина

Создавалось впечатление, что Украина пыталась тактично подстроится под соперника и максимально насытить правый фланг. Туда постоянно смещались Цыганков и Ярмоленко, а левый был отдан Миколенко.

Сербия - Украина

На 23-й минуте наши игроки создали первый по-настоящему опасный момент, но сравнять счет не смогли. Райкович, прыгнув в ноги прорывавшемся Циганкову, выбил мяч. Ярмоленко, набегая, пробил, но удар приняла на себя штанга.

Сербия - Украина

Усилия Украины были вознаграждены на 33-й минуте. Цыганков сделал ювелирную передачу с правого фланга и Яремчук просто, но точно пробил головой в угол ворот - 1:1.

Сербия - Украина

Оставшееся время до перерыва на поле стадиона "Райко Митича" были качели, где то одна, то другая команда имела неплохие шансы выйти вперед.

Сербия - Украина

Второй тайм начался также как и первый с "пожаров" у ворот Пятова, и на 55-й минуте провал защитников привел ко втором голу. Караваев не смог перехватить пас Митровичу во вратарской и 25-летний форвард английского "Фулхэма" точно пробил в дальний угол - 2:1.

Сербия - Украина

У сборной Украины был практически целый тайм, чтобы забить свой второй гол, но наши оппоненты атаковали гораздо острее. "Сине-желтые" за полчаса ни разу не попали в створ ворот.

Сербия - Украина

Фантастическая развязка наступила на последней секунде. Затянувшаяся атака украинцев закончилась несильным, но очень точным ударом Беседина. Райкович совсем немного не достал мяч - 2:2.

Сербия - Украина

Сербия - Украина

Сербия – Украина 2:2 (1:1, 1:1)

Голы: 1:0 – 9, пенальти Тадич, 1:1 – 32 Яремчук, 2:1 – 56 Митрович, 2:2 – 90 Беседин.

Сербия – Райкович, Родич, Миленкович, Максимович, Коларов, Радонич (Милинкович-Савич, 82), Гудель, Максимович (Миливоевич, 76), Ляйич (Гачинович, 69), Тадич, Митрович.

Украина – Пятов, Матвиенко, Миколенко, Кривцов, Караваев, Цыганков (Беседин, 77), Коваленко (Шепелев, 77), Малиновский (Шахов, 88), Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук.

Предупреждения: Матвиенко (8), Радонич (34), Коларов (84).

Новости Сербов предупредили о серьезных последствиях матча с Украиной

Напомним, что встреча между этими сборными в 3-м туре отбора на Евро-2020 прошла во Львове и завершилась со счетом 5:0.

14 октября Украина, обыграв в Киеве Португалию, досрочно оформила выход в финальную часть Евро-2020, заняв итоговое первое место в таблице

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