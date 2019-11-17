Сербия - Украина: онлайн видео голов матча отбора на Евро-2020

Сборная Украины по футболу проводит заключительный матч квалификации на чемпионат Европы-2020. Подопечные Андрея Шевченко в 9-м туре играют в Белграде против команды Сербии.

Уже в дебюте встречи наши соотечественники не смогли сдержать натиск соперника и на 8-й минуте заработали пенальти. Проведя большую часть игрового времени в защите, "сине-желтые" успели еще до перерыва отыграться.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям видео голов.

Сербия – Украина 1:1 (первый тайм)

1:0 – 9, пенальти Тадич,

1:1 – 32 Яремчук.

Сербия – Райкович, Родич, Миленкович, Максимович, Коларов, Радонич, Гудель, Максимович, Ляйич, Тадич, Митрович.

Украина – Пятов, Матвиенко, Миколенко, Кривцов, Караваев, Цыганков, Коваленко, Малиновский, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук.

Предупреждения: Матвиенко (8), Радонич (34).

Напомним, что встреча между сборными Украины и Сербии в 3-м туре отбора на Евро-2020 прошла во Львове и завершилась со счетом 5:0.

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