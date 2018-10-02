Сенсация в Москве и провал "Шахтера": результаты Лиги чемпионов 2 октября

В Европе состоялся второй тур самого престижного футбольного клубного турнира континента - Лиги чемпионов. 16 команд во вторник, 2 октября, провели поединки в группах E, F, G и H.

Из результатов стоит отметить неожиданный счет в Москве, где местный ЦСКА обыграл мадридский "Реал" (1:0). Кроме того обидно завершился матч для "Шахтера" - пропустив два мяча за две минуты "горняки" упустили победу над "Лионом"

В остальных встречах "Ювентус" разгромил "Янг Бойз" (3:0), "Манчестер Сити" на выезде одержал волевую победу над "Хоффенхаймом" (2:1), "Манчестер Юнайтед" сыграл в ничью с "Валенсией" (0:0), а "Бавария" с "Аяксом" (1:1).

Результаты 2 октября

Группа Е

АЕК Греция – Бенфика Португалия 2:3 Голы: 0:1 – 6 Сеферович, 0:2 – 15 Гримальдо, 1:2 – 53 Клонаридис, 2:2 – 63 Клонаридис, 2:3 – 74 Алфа Семеду. АЕК – Баркас, Чигринский, Иконому (Чосич, 68), Хульт, Бакакис, Манталос, Симойнш (Родриго Гало, 79), Бакасетас, Галанопулос, Клонаридис, Понсе (Якумакис, 60).

Бенфика – Влаходимос, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда, Конти, Жедсон Фернандеш, Фейса, Сальвио (Лема, 46), Пицци (Алфа Семеду, 62), Рафа Силва (Серви, 84), Сеферович. Предупреждения: Диаш (8), Понсе (34), Бакасетас (40), Андре Алмейда (79), Гримальдо (90).

Удаление: Диаш (45).

Бавария Германия – Аякс Голландия 1:1 (1:1, 0:0) Голы: 1:0 – 4 Хуммельс, 1:1 – 22 Мазрауи. Бавария – Нойер, Боатенг, Алаба, Киммих, Хуммельс (Зюле, 90), Алькантара, Мартинес, Роббен (Хамес, 62), Рибери (Гнабри, 74), Левандовски, Мюллер.

Аякс – Онана, Блинд, Вебер, де Лигт, Мазрауи, Зиеш, Шене, Тадич, ван де Бек (де Вит, 75), Нерес (Дольберг, 85), Тальяфико. Предупреждения: ван де Бек (21), Мартинес (40), Блинд (51), Хамес (78), Гнабри (88).

Группа F

Хоффенхайм Германия – Манчестер Сити Англия 1:2 (1:1, 0:1) Голы: 1:0 – 1 Бельфодиль, 1:1 – 7 Агуэро, 1:2 – 87 Сильва. Хоффенхайм – Бауманн, Бренет, Акпогума, Пош, Кадержабек, Демирбай (Хак, 89), Хогма, Гриллич (Битенкур, 82), Жоэлинтон, Салаи (Крамарич, 54), Бельфодиль.

Манчестер Сити – Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди (Стоунз, 64), Лапорт, Сильва, Фернандиньо, Гюндоган (Бернарду Силва, 68), Стерлинг (Марез, 75), Агуэро, Сане. Предупреждения: Отаменди (12), Фернандиньо (36), Демирбай (57), Уокер (66), Агуэро (90).

Лион Франция – Шахтер Украина 2:2 (0:1, 2:1) Голы: 0:1 – 44 Мораес, 0:2 – 55 Мораес, 1:2 – 70 Дембеле, 2:2 – 72 Дюбуа. Лион – Антони Лопеш, Марсело, Менди, Дюбуа, Денайер, Ауар, Ндомбеле (Диоп, 87), Траоре (Депай, 63), Тузар, Фекир, Дембеле (Корне, 81).

Шахтер – Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Ракицкий, Степаненко, Алан Патрик (Коваленко, 75), Тайсон, Марлос (Фернандо Педро, 90), Майкон, Мораес (Кайоде, 83). Предупреждение: Фекир (46).

Группа H

Ювентус Италия – Янг Бойз Швейцария 3:0 (2:0, 1:0) Голы: 1:0 – 5 Дибала, 2:0 – 33 Дибала, 3:0 – 69 Дибала. Ювентус – Шченсны, Бардзальи, Бонуччи, Бенатия, Куадрадо, Пьянич (Хедира, 70), Матюиди (Джан, 46), Алекс Сандро, Бернардески, Дибала, Манджукич (Кин, 78).

Янг Бойз – фон Балльмос, Шик, Камара, фон Берген, Бенито, Саного (Лаупер, 46), Сулеймани (Нгамале, 70), Бертоне, Соу, Фасснахт (Ассале, 71), Оаро. Предупреждения: Бертоне (24), Саного (41), Камара (75).

Удаление: Камара (78).

Манчестер Юнайтед Англия – Валенсия Испания 0:0



Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Байи, Шоу, Валенсия, Смоллинг, Погба, Матич, Феллайни, Санчес (Марсьяль, 76), Рэшфорд, Лукаку.

Валенсия – Нето, Габриэл, Гайя, Пиччини, Гарай, Парехо, Коклен (Солер, 78), Кондогбиа, Гедеш (Черышев, 83), Батшуайи (Гамейро, 73), Родриго. Предупреждения: Коклен (21), Родриго (32), Парехо (45), Пиччини (85), Лукаку (86), Гайя (87).

Группа G

ЦСКА Россия – Реал Мадрид Испания 1:0 (1:0, 0:0) Гол: 1:0 – 2 Влашич. ЦСКА – Акинфеев, Чернов, Набабкин, Фернандес, Родриго Бекао, Дзагоев (Ефремов, 65), Ахметов, Обляков (Кырнац, 90), Бийол, Влашич, Чалов (Сигурдссон, 78).

Реал Мадрид – Навас, Варан, Регилон, Карвахаль (Одриосола, 43), Начо, Кроос, Каземиро (Модрич, 58), Васкес (Диас, 58), Себальос, Асенсио, Бензема. Предупреждения: Бийол (66), Обляков (90), Акинфеев (90).

Удаление: Акинфеев (90).