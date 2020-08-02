Семин ответил Суркису за "хлюпика"
Юрий Семин ответил Игорю Суркису.
Бывший тренер "Динамо" Юрий Семин ответил на слова президента киевского клуба Игоря Суркиса, который назвал российского специалиста "хлюпиком".
Юрий Павлович возглавлял столичный клуб с 2007 по 2009 год, после чего ушел в московский "Локомотив". В 2010-м Семин вернулся в Украину и проработал здесь до 2012 года.
"Я очень уважаю Суркиса. Переходя из "Динамо" в "Локомотив", я просто ехал домой. На тот момент на все мои московские вопросы он сказал, что все решит. Не вижу никаких оскорблений в свой адрес", – цитирует Семина sport24.
Как сообщал OBOZREVATEL, Суркис впервые раскрыл содержание разговора с президентом донецкого "Шахтера" Ринатом Ахметовым, который состоялся после приглашения Мирчи Луческу в тренерский штаб киевской команды.