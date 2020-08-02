Семин ответил Суркису за "хлюпика"

Бывший тренер "Динамо" Юрий Семин ответил на слова президента киевского клуба Игоря Суркиса, который назвал российского специалиста "хлюпиком".

Юрий Павлович возглавлял столичный клуб с 2007 по 2009 год, после чего ушел в московский "Локомотив". В 2010-м Семин вернулся в Украину и проработал здесь до 2012 года.

"Я очень уважаю Суркиса. Переходя из "Динамо" в "Локомотив", я просто ехал домой. На тот момент на все мои московские вопросы он сказал, что все решит. Не вижу никаких оскорблений в свой адрес", – цитирует Семина sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, Суркис впервые раскрыл содержание разговора с президентом донецкого "Шахтера" Ринатом Ахметовым, который состоялся после приглашения Мирчи Луческу в тренерский штаб киевской команды.