Селезнев признался, что сказал бы Андрею Шевченко один на один без свидетелей

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Селезнев признался, что сказал бы Андрею Шевченко один на один без свидетелей

Нападающий футбольного клуба "Колос" из Ковалевки Евгений Селезнев прокомментировал свой конфликт с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

35-летний форвард до сих пор не понимает, почему не попадает в состав национальной команды, но при личной встрече это выяснять не будет.

"Это выбор главного тренера. Может я что-то сказал на эмоциях. Значит, я не подхожу в сборной, и он не видит меня в составе. То, что я хотел поиграть после Ттурции – да хотел. Я не говорю, что давал жесткие интервью. Может меня не так поняли.Если б я сейчас оказался один на один с Андреем Шевченко без свидетелей, я сказал бы ему тоже самое, что и "не сейчас": "Здравствуйте, Андрей Николаевич", – ушел от ответа Селезнев.

Евгений отказался принимать предложение Шевченко и звонить ему, чтобы проситься в сборную Украины.

"Я не считаю, что это корректно. Я не считаю, что имею право набрать его и задать "почему?" Да, я с ним играл. Я смотрю на его заслуги, как на мировую звезду. У меня нет его номера. Может где-то есть. Не в этом проблема", – подытожил Селезнев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений возмутился требованием говорить на украинском языке, заявив, что живет в свободной стране и хочет говорить по-русски.