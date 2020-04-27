Голкипер "Крыльев Советов" Евгений Фролов заявил, что все законы, принимающиеся в России, направлены на усиление контроля над людьми, и сравнил граждан РФ с рабами.

"Чипизация? Я так понимаю, правительство к этому стремится. Мы все и так под колпаком. Только попробуй не оплатить штраф или какой-нибудь налог вовремя – тебе сразу перекрывают счета в банках или могут просто автоматически снять деньги без твоего ведома. Все дело идет к вакцинации и чипизации. Этому есть много примеров и доказательств. На народ им наплевать. Нужны как рабы, рабочая сила", – сказал Фролов в интервью на YouTube-канале "Футбольный Биги".

Евгений Фролов Sportbox

Он также считает, что действия российского правительства направлены исключительно на то, чтобы сдавить и задушить народ.

"В интернете сейчас модно называть этот момент крепостным правом. То есть законы нас настолько сдавливают, настолько душат – и налогами, и оброками. Попробуй только не заплати. У тебя нет никаких прав и свобод. Ты – раб", – добавил голкипер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский комментатор Геннадий Орлов возмутился из-за того, что правительство страны выбрало не те векторы развития государства, поэтому сейчас граждане РФ переживают крайне непростые времена в условиях пандемии коронавируса.

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