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16 февраля • обновлено в 21:58
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Сдали соседи: в Германии прямо во время матча арестовали фаната

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Болельщики немецкого клуба "Мюнстер" помогли полиции арестовать расиста, который имитировал уханье обезьяны на домашнем матче команды против "Вюрцбургер Киккерс".

Как сообщает информагентство engnews24h, своими действиями фанат пытался оскорбить защитника гостей Лероя Квадво. Услышав расистские выкрики, другие зрители на трибуне начали показывать пальцем на мужчину, чтобы помочь стюардам обнаружить его среди толпы. Когда болельщик был арестован, стадион начал скандировать "Нацисты – вон".

Лерой Квадво

Лерой Квадво

Spox.com

"Я никогда не думал, что со мной может такое случиться, но я очень благодарен фанатам "Мюнстера" за их реакцию", – заявил Квадво, который родился и вырос в Германии, но имеет ганские корни.

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Темы
расизм Чемпионат Германии
Место
Германия
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