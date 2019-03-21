Сборную России по футболу проигнорировали в Бельгии

Матч отборочного раунда чемпионата Европы-2020 между футбольными сборными Бельгии и России не соберет полные трибуны в Брюсселе.
В день квалификационной игры в группе I невостребованными остаются около 10 тысяч билетов. На данный момент, по информации VoetbalNieuws, реализовано 33 тысячи заветных тикетов.
Сборная России по футболу
Twitter.com/TeamRussia
Напомним, что стартовый матч квалификации на Евро-2020 в группе I между сборными Бельгии и России состоится 21 марта. Начало – в 21:45 по киевскому времени.
22 марта в отборе на Евро-2020 стартует и сборная Украины. Подопечные Андрея Шевченко в Лиссабоне сыграют с Португалией. Букмекеры уже опубликовали котировки на эту встречу.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.