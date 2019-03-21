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Сборную России по футболу проигнорировали в Бельгии

3.1тЧитать материал на украинском

Матч отборочного раунда чемпионата Европы-2020 между футбольными сборными Бельгии и России не соберет полные трибуны в Брюсселе.

В день квалификационной игры в группе I невостребованными остаются около 10 тысяч билетов. На данный момент, по информации VoetbalNieuws, реализовано 33 тысячи заветных тикетов.

Сборная России по футболу

Сборная России по футболу

Twitter.com/TeamRussia

Новости
У сборной России возникли большие проблемы перед матчем на Евро-2020

Напомним, что стартовый матч квалификации на Евро-2020 в группе I между сборными Бельгии и России состоится 21 марта. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

22 марта в отборе на Евро-2020 стартует и сборная Украины. Подопечные Андрея Шевченко в Лиссабоне сыграют с Португалией. Букмекеры уже опубликовали котировки на эту встречу.

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Тема
Евро-2020
Тег
сборная России по футболу
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Семенов Александр
Семенов Александр
Мощно!!! Обозреватель печатает заголовки в своем духе, в своем вонючем духе , "Проигнорировали ,из 40 тысяч билетов ,купили "всего" 33 тысячи!!!
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