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4 марта • обновлено в 11:32
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Сборная Украины в Лиге наций: расписание матчей

1.2т
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей сборной Украины в Лиге наций.

Сборная Украины в Лиге наций: расписание матчей

Украина сыграет свои матчи в сентябре–ноябре 2020 года:

3 сентября. Украина - Швейцария

6 сентября. Испания - Украина

10 октября. Украина - Германия

13 октября. Украина - Испания

13 ноября. Германия - Украина

16 ноября. Швейцария - Украина

Следует отметить не совсем стандартное формирование календаря матчей в группе с участием сборной Украины. Так, в октябре с интервалом в три дня наша команда проведет две игры подряд дома, и обе – против грандов: Германии и Испании. А вот два последних, решающих матча на групповом этапе "сине-желтые" сыграют на выезде, что, безусловно, осложняет им задачу.

Сборная Украины в Лиге наций: расписание матчей

УАФ

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Амстердаме состоялась жеребьевка второго в истории турнира Лиги наций. По ее итогам были сформированы все группы в четырех лигах. Сборная Украины попала в группу A4.

Лига наций – турнир, которым УЕФА стремится заменить привычные товарищеские матчи. Дополнительного веса ему добавляет возможность выхода в финальную часть чемпионата Европы или чемпионата мира в случае провала в отборочном цикле.

В плей-офф Лиги наций выходит сборная, занявшая первое место в своей группе в дивизионе А (там играет и Украина). Четвертая команда в группе вылетает в низший дивизион.

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Читайте все новости по теме "Лига наций" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Трохимчук
Тема
Лига наций
Тег
Сборная Украины по футболу
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Pooh Vini
Pooh Vini
Не очень удачное расписание матчей
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