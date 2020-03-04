Сборная Украины в Лиге наций: расписание матчей

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей сборной Украины в Лиге наций.

Украина сыграет свои матчи в сентябре–ноябре 2020 года:

3 сентября. Украина - Швейцария

6 сентября. Испания - Украина

10 октября. Украина - Германия

13 октября. Украина - Испания

13 ноября. Германия - Украина

16 ноября. Швейцария - Украина

Следует отметить не совсем стандартное формирование календаря матчей в группе с участием сборной Украины. Так, в октябре с интервалом в три дня наша команда проведет две игры подряд дома, и обе – против грандов: Германии и Испании. А вот два последних, решающих матча на групповом этапе "сине-желтые" сыграют на выезде, что, безусловно, осложняет им задачу.

УАФ

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Амстердаме состоялась жеребьевка второго в истории турнира Лиги наций. По ее итогам были сформированы все группы в четырех лигах. Сборная Украины попала в группу A4.

Лига наций – турнир, которым УЕФА стремится заменить привычные товарищеские матчи. Дополнительного веса ему добавляет возможность выхода в финальную часть чемпионата Европы или чемпионата мира в случае провала в отборочном цикле.

В плей-офф Лиги наций выходит сборная, занявшая первое место в своей группе в дивизионе А (там играет и Украина). Четвертая команда в группе вылетает в низший дивизион.

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