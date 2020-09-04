Сборная Украины U-21 пропустила гол на последней секунде и упустила победу в отборе Евро-2021

Молодежная сборная Украины по футболу упустила победу в матче 5-м туре квалификации Евро-2021 (U-21). Команда Руслана Ротаня на выезде сыграла вничью со сверстникам из Дании – 1:1.

Данила Сикан открыл счет в матче на 73-й минуте. На 90+5 минуте датчане устроили настоящий штурм. На последних секундах после удара Рииса Билык накрыл мяч, круглого из рук украинца выбил голкипер датчан Кристенсен, а затем форвард сыграл на добивании.

Дания U-21 – Украина U-21 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 0:1 – 73 Сикан, 1:1 – 90 Риис

Дания U-21 – Кристенсен, Нельссон, Бек, Клиттен (Риис Якобсен, 80), Дамсгор (Дрейер, 61), Карстенсен (Танг Исаксен, 80), Мадсен (Андерсен, 61), Ольсен, Нарти, Хольсе (Алвес Ибсен, 80), Винд.

Украина U-21 – Билык, Дубинчак, Забарный, Конопля, Цитаишвили (Топалов, 70), Чеберко, Назаренко (Лунев, 70), Бондаренко (Леднев, 90), Булеца (Чех, 83), Батагов, Сикан.

Предупреждения: Бек (47), Нарти (63), Сикан (66), Риис Якобсен (84), Конопля (90).

Сборная Украины U-21 после 5 сыгранных матчей с 4 очками занимает предпоследнее 5-е место в турнирной таблице квалификации Евро-2021. На Евро U-21 выйдут победители групп, а также лучшие вторые места.

Турнирная таблица после 5-го тура

Как сообщал OBOZREVATEL, в 3-м туре сборная Украины U-21 уступила с разгромным счетом команде из Румынии (3:1).

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