Сборная Украины посетила раненых бойцов перед матчем в Днепре

Футболисты и тренеры национальной сборной Украины посетили Днепропетровский военный госпиталь, где встретились с участниками военных действий на востоке страны и пообщались с докторами.

Национальную команду представили главный тренер Андрей Шевченко, его ассистент Александр Шовковский, футболисты Андрей Лунин, Евгений Коноплянка и Андрей Пятов, от имени УАФ (бывшей ФФУ) присутствовал Андрей Павелко и вице-президент Вадим Костюченко.

Фото Николая Василькова

Андрей Шевченко и его подопечные подарили сувениры с автографами раненым бойцам и раздали билеты на товарищеский матч с Нигерией, который состоится 10 сентября на "Днепр-Арене".

"Считаю, это очень важно. Пока у нас есть время, мы приехали, давно не были в Днепре. Через это отделение прошло огромное количество раненых. Первая помощь, которая здесь оказывается, она самая главная. Мы посетили нескольких ребят, которые были недавно прооперированы. Честь и хвала нашим докторам и всем, кто помогает, чтобы наши бойцы получили первую помощь, были прооперированы в самых лучших условиях, чтобы у них было будущее", – сказал Андрей Шевченко, которого цитирует Footboom.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины совершила эмоциональный поступок после победного матча с Литвой в Вильнюсе.

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