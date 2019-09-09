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10 сентября • обновлено в 06:34
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Сборная Украины посетила раненых бойцов перед матчем в Днепре

4.1т Читать материал на украинском

Футболисты и тренеры национальной сборной Украины посетили Днепропетровский военный госпиталь, где встретились с участниками военных действий на востоке страны и пообщались с докторами.

Национальную команду представили главный тренер Андрей Шевченко, его ассистент Александр Шовковский, футболисты Андрей Лунин, Евгений Коноплянка и Андрей Пятов, от имени УАФ (бывшей ФФУ) присутствовал Андрей Павелко и вице-президент Вадим Костюченко.

Сборная Украины посетила раненых бойцов перед матчем в Днепре

Фото Николая Василькова

Андрей Шевченко и его подопечные подарили сувениры с автографами раненым бойцам и раздали билеты на товарищеский матч с Нигерией, который состоится 10 сентября на "Днепр-Арене".

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"Считаю, это очень важно. Пока у нас есть время, мы приехали, давно не были в Днепре. Через это отделение прошло огромное количество раненых. Первая помощь, которая здесь оказывается, она самая главная. Мы посетили нескольких ребят, которые были недавно прооперированы. Честь и хвала нашим докторам и всем, кто помогает, чтобы наши бойцы получили первую помощь, были прооперированы в самых лучших условиях, чтобы у них было будущее", – сказал Андрей Шевченко, которого цитирует Footboom.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины совершила эмоциональный поступок после победного матча с Литвой в Вильнюсе.

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Персона
Андрей Шевченко
Место
Украина Днепр
Тег
сборная Украины по футболу
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Очень щедрые подарки дарить мячи,какол он любит сартиры мыть надо было тувалетные ёршики дарить.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Дело параши живёт,однополым опять мячи принесли.
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CARGO 100
CARGO 100
Опять мячики одноногим дарили?
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2 из 3 ответов | показать все
Жирнов Влад
Жирнов Влад
Пигин Макс, скорее всего скакалки
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CARGO 100
CARGO 100
Пигин Макс, резерв подбирают ...
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