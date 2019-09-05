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5 сентября • обновлено в 16:41
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Сборная Украины понесла потерю перед матчем отбора Евро-2020

1.1т Читать материал на украинском

Атакующий полузащитник сборной Украины и шотландского "Селтика" Марьян Швед покинул расположение национальной команды из-за травмы.

Марьян Швед

Марьян Швед

ФФУ

Как сообщает пресс-служба украинской сборной, 22-летний футболист получил повреждение приводящей мышцы и не сыграет в матче квалификации к Евро-2020 против Литвы.

В то же время, после дебютной игры за "Шахтер" в спарринге с "Колосом" (1:1), в расположение команды Шевченко прибудет Евгений Коноплянка.

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В четверг, 5 сентября, сборная Украины вылетит в Вильнюс, где 7-го числа проведет матч с аутсайдером группы В — сборной Литвы. После этого "сине-желтых" ожидает также товарищеская встреча против Нигерии, которая состоится в Днепре 10 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее травму перед матчами сборной Украины получил голкипер "Динамо" Денис Бойко.

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Тема
Евро-2020
Персона
Марьян Швед
Место
Украина
Тег
сборная Украины по футболу
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