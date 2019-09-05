Сборная Украины понесла потерю перед матчем отбора Евро-2020

Атакующий полузащитник сборной Украины и шотландского "Селтика" Марьян Швед покинул расположение национальной команды из-за травмы.

Марьян Швед ФФУ

Как сообщает пресс-служба украинской сборной, 22-летний футболист получил повреждение приводящей мышцы и не сыграет в матче квалификации к Евро-2020 против Литвы.

В то же время, после дебютной игры за "Шахтер" в спарринге с "Колосом" (1:1), в расположение команды Шевченко прибудет Евгений Коноплянка.

В четверг, 5 сентября, сборная Украины вылетит в Вильнюс, где 7-го числа проведет матч с аутсайдером группы В — сборной Литвы. После этого "сине-желтых" ожидает также товарищеская встреча против Нигерии, которая состоится в Днепре 10 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее травму перед матчами сборной Украины получил голкипер "Динамо" Денис Бойко.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!