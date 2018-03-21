Сборная Англии пытается избежать отравления на ЧМ-2018 в России

Сборная Англии отправит в Россию целый ряд продуктов для потребления во время чемпионата мира – 2018. В делегации национальной команды будут специалисты, которым предстоит проверять еду в связи с отравлением российского шпиона в Великобритании, сообщает The Sun.

По информации издания, в числе продуктов, которые англичане планируют привезти из дома, — кексы Jaffa Cakes, печёные бобы, томатный соус, шоколад, английская горчица и чайные пакетики. Руководство национальной команды уже подтвердило, что отправит в Россию группу поваров за неделю до прилёта команды с целью проверки продуктов в связи "со скандалом с отравлением шпиона".

"Все продукты питания будут тщательно проверяться. Самое важное, чтобы никто из наших игроков не испытывал проблем перед матчами", — сообщил источник из Футбольной ассоциации Англии (FA).

Как сообщал "Обозреватель", 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно,Россия стоит за отравлениемСергея Скрипаля.