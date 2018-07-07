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ЧМ-2018: Англия в третий раз в истории вышла в полуфинал

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Сборная Англии по футболу обыграла команду Швеции в четвертьфинале ЧМ-2018. Встреча на "Самара Арене" завершилась со счетом 2:0, позволив англичанам впервые с 1990 года и третий раз в истории выйти в 1/2 финала мундиаля.

Победу подопечным Гарета Саутгейта принесли два удара головой в каждом из таймов.

На 30-й минуте англичане подали первый угловой, "большой" Магуайр в центре штрафной выиграл воздух и метров с 10 положил мяч в нижний угол.

Подобный мяч был забит и после перерыва. На 59-й минуте последовала резаная подача от Лингарда на дальнюю штангу, где Деле Алли спокойно прошил Ольсена.

У шведских футболистов за весь матч было лишь несколько великолепных моментов забить гол, но безупречно сыграл голкипер "трех львов" - Джордан Пикфорд.

Швеция – Англия 0:2

Голы: 0:1 – 30 Магуайр, 0:2 – 58 Алли.
Швеция – Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Крафт, Гранквист, Ларссон, Классон, Экдаль, Форсберг (Ольссон, 65), Тойвонен (Гвидетти, 65), Берг.
Англия – Пикфорд, Уокер, Стоунз, Янг, Магуайр, Алли, Лингард, Стерлинг, Хендерсон, Триппьер, Кейн.

Предупреждения: Магуайр (87), Гвидетти (88), Ларссон (90).

Швеция – Англия

Швеция – Англия

Швеция – Англия

Швеция – Англия

Швеция – Англия

Швеция – Англия

Швеция – Англия

Швеция – Англия

Швеция – Англия

Швеция – Англия

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияСамара
Объекты
сборная Англии по футболусборная Швеции по футболу
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Петров Игорь
Петров Игорь
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