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16 февраля • обновлено в 14:22
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Санкции против "Манчестер Сити": Клуб Зинченко могут лишить чемпионства в АПЛ

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У "Манчестер Сити" могут отобрать чемпионский титул английской Премьер-лиги (АПЛ) 2014 года вслед за запретом на выступление в турнирах под эгидой УЕФА на два сезона.

Как сообщает Daily Mail, несмотря на отсутствие комментариев от руководства Премьер-лиги, есть информация, что все финансовые данные для лицензирования, которые команды подают в УЕФА, должны совпадать с материалами для участия в английском чемпионате. Если вина клуба украинца Александра Зинченко будет доказана, то с "МанСити" могут быть сняты очки в сезонах 2012-2016.

Игроки "Манчестер Сити" празднуют победу в АПЛ в сезоне 2013/14

Игроки "Манчестер Сити" празднуют победу в АПЛ в сезоне 2013/14

Soccer Laduma

Пока неизвестно, будут ли в этой ситуации учитываться результаты чемпионского сезона 2011/12, однако первенство 2013/14 года точно попадает в период махинаций боссов команды со спонсорскими контрактами. Напомним, что тогда "горожане" в упорной борьбе опередили "Ливерпуль" на 2 очка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, представители "Манчестер Сити" едко отреагировали на решение УЕФА об исключении команды из еврокубков на два следующих сезона.

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Тема
Чемпионат Англии
Теги
ФК Ливерпуль ФК Манчестер Сити
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