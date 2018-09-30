''Самый опасный'' Коноплянка вызвал восторг в Германии

Игра украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки в матче 6-го тура Бундеслиги против "Майнца" вызвала восторг немецких журналистов.

Авторитетный футбольный портал Westdeutsche Allgemeine Zeitung поставил нашему соотечественнику двойку – наивысший балл среди игроков этого поединка.

"Коноплянка – самый опасный игрок в составе "Шальке". Он дважды попал в перекладину и создал единственный в матче гол для Шопфа роскошной передачей с фланга", – цитирует tribuna.com WAZ.

Евгений Коноплянка WAZ

Ruhr Nachrichten оценил действия украинца в 2,5 балла. Такую же оценку получил Амин Харит.

"Коноплянка показал сильный футбол на левом фланге. Именно оттуда он исполнил отличную подачу, после которой "Шальке" открыл счет. Иногда он передерживал мяч, но был лучшим игроком команды а атаке", – пишут эксперты.

Напомним, что матч "Шальке" - "Майнц" завершился со счетом 1:1. Евгений отдал голевой пас, принесший победу его команде.