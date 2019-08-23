"Самоубийца и кон*еный идиот": оценена работа Хацкевича в "Динамо"

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков оценил умение бывшего главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича выбирать стартовый состав.

На просьбу журналиста прокомментировать слова Йожефа Сабо, о том, что "Цитаишвили на голову выше де Пены и Соля, но сидит на скамейке запасных", Франков не смог сдержаться.

"Я переведу эту фразу на русский язык: "Хацкевич — самоубийца. Хацкевич — конченый идиот, который не способен отличить якобы на голову выше футболиста, и не ставит его в стартовый состав. Сабо высказался больше чем болельщик, а не аналитик", — сказал Франков в эфире Youtube-канала SportArenaTV.

.Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Брюгге" завершился со счетом 3:3, что не позволило киевлянам продолжить участие в турнире.

На следующий день после матча белорусский тренер "бело-синих" вместе со своим штабом был уволен, а новым наставником вице-чемпионов Украины стал Алексей Михайленко.

Позже в сети были опубликованы детали контракта Михайличенко с "Динамо".

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