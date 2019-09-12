"Сами уничтожаем": тренер чемпионов мира-2019 рассказал, как гробят в Украине таланты

Главный тренер чемпионов мира по футболу среди 20-летних - сборной Украины (U-20) - Александр Петраков поделился мнением о влиянии денег на карьеры молодых футболистов.

"Я контролировать их (игроков - Ред.) жизнь не могу. За границей получают еще большие суммы, но у молодых футболистов ограничен доступ к этим деньгам. Большая часть замораживается на счетах, они физически не могут воспользоваться деньгами. В Бельгии, например, большой процент зарплаты откладывается в пенсионный фонд, и футболист может воспользоваться этими средствами только после 35 лет", - рассказал Петраков.

Александр Петраков ФФУ

Он, в частности, привел пример молодого сербского таланта Милинковича-Савича, который выступает за "Лацио".

"Сербы рассказывали, что когда Милинковичу‑Савичу увеличили зарплату до 40 тысяч евро в месяц, он мог снять только полторы. А в Украине 20‑летние футболисты из резерва покупают машины по 40-50 штук баксов! К чему им стремиться? Мы сами их уничтожаем", - заявил украинский тренер.

Также Петраков прокомментировал негласную схему взаимодействия тренеров и агентов в украинском футболе - систему "откатов".

"Десять лет назад, когда я только пришел в сборную, мне был один звонок с предложением работать по схеме. Я послал этого человека. Каждый раз, когда я принимаю сборную, первым делом сообщаю ребятам, что если увижу хоть одного агента в холле гостиницы, этот футболист тут же вылетит из сборной... Поэтому агенты меня недолюбливают и бегают от меня, как от прокаженного", - добавил Александр Петраков.

Отметим, что после завоевания золотых медалей ЧМ-2019 со сборной Украины (U-20) Петраков принял новую команду - сборную страны среди 17-летних.

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