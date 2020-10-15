Сайт УЕФА назвал группы "смерти" в Лиге чемпионов

Официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА) опубликовал результаты голосования за самую сложную группу в Лиге чемпионов сезона 2020/2021.

По мнению посетителей ресурса, группой "смерти" является квартет А, в который вошли "Бавария", "Атлетико", РБ "Зальцбург" и "Локомотив". На втором месте по сложности расположилась группа H (ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", РБ "Лейпциг" и "Истанбул" Башакшехир).

Группа G, состоящая из киевского "Динамо", "Ювентуса", "Барселоны" и "Ференцвароша", заняла третье место. Следом за ней идет "B", где выступают "Реал", "Шахтер", "Интер" и "Боруссия" Менхенгладбах.

Ранее защитник "Динамо" Илья Забарный рассказал, что за выход киевского клуба в групповой этап Лиги чемпионов он получит премию равную нескольким годовым зарплатам.