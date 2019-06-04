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"Роют норы": тренер "Шахтера" рассказал об истинном состоянии "Донбасс Арены"

1.3тЧитать материал на украинском

Тренер ДЮСШ "Шахтера" Алексей Бахарев признался, что поле стадиона "Донбасс Арены" в печальном состоянии.

Донбасс Арена

Донбасс Арена

Матч ТВ

"Рядом рвалось, а так арена вроде стоит. Волной повредило одну часть, но стадион, в принципе, живой, надо его чистить, отмывать. Требуются серьезные вложения. Прошелся, посмотрел. Поле убитое, там лисы живут. Норы роют, на солнышке греются. Четыре штуки. Никак вывести их не могут. А, может, не пытаются", – сказал Бахарев в интервью Матч ТВ.

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"Трагические события": Ахметов сделал заявление о "Донбасс Арене"

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае житель оккупированного Донецка Игорь Полтавец снял видеоблог о состоянии знаменитого стадиона после 5 лет войны с Россией.

Отметим, что в феврале на фоне "Донбасс Арены" неизвестная болельщица развернула флаг Украины. Снимок с сине-желтым знаменем разместил в соцсети один из пользователей.

Ранее в сети показали, что происходит в Донецке с "Кальмиус Ареной"

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Место
УкраинаДонецк
Тег
Донбасс Арена
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леня зе
леня зе
Игорь Полтавец снял видеоблог о состоянии знаменитого стадиона после 5 лет войны с Россией.
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